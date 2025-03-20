Ağrı Dağı'nda kurtarma operasyonu: 3.100 metrede aracının bozulmasıyla mahsur kaldı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi sınırlarında bulunan ve Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tehlikeli bir bölgeye dönüştü. 38 yaşındaki Musa K., 3.100 metre rakımda aracının arızalanması sonucu mahsur kaldı.

Zorlu hava koşulları nedeniyle bulunduğu noktada yardım çağrısı yapamayan Musa K., uzun uğraşlar sonucu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşarak durumu bildirdi.

AFAD VE JANDARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbarın alınmasının ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hızla harekete geçti. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çeken ekipler, zorlu doğa şartlarına rağmen kurtarma çalışmalarını başlattı.

Ekipler, aracın bulunduğu noktaya kadar ilerleyemeyince Musa K.’yi bulunduğu yerden alabilmek için yaklaşık 800 metrelik zorlu bir yürüyüş gerçekleştirdi. Soğuktan etkilenen ve yorgun düştüğü gözlenen Musa K., ekipler tarafından güvenli bir şekilde Topçatan köyüne indirildi.

İlk müdahalesi köyde yapılan Musa K., tedbir amaçlı olarak Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.