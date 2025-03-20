Ağrı Dağı'nda kurtarma operasyonu: 3.100 metrede aracının bozulmasıyla mahsur kaldı

Ağrı Dağı’nda aracı arızalanan ve dondurucu soğukta mahsur kalan Musa K. (38), AFAD ve jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ağrı Dağı'nda kurtarma operasyonu: 3.100 metrede aracının bozulmasıyla mahsur kaldı
Yayınlanma:

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi sınırlarında bulunan ve Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tehlikeli bir bölgeye dönüştü. 38 yaşındaki Musa K., 3.100 metre rakımda aracının arızalanması sonucu mahsur kaldı.

Zorlu hava koşulları nedeniyle bulunduğu noktada yardım çağrısı yapamayan Musa K., uzun uğraşlar sonucu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşarak durumu bildirdi.

AFAD VE JANDARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbarın alınmasının ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hızla harekete geçti. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çeken ekipler, zorlu doğa şartlarına rağmen kurtarma çalışmalarını başlattı.

Ekipler, aracın bulunduğu noktaya kadar ilerleyemeyince Musa K.’yi bulunduğu yerden alabilmek için yaklaşık 800 metrelik zorlu bir yürüyüş gerçekleştirdi. Soğuktan etkilenen ve yorgun düştüğü gözlenen Musa K., ekipler tarafından güvenli bir şekilde Topçatan köyüne indirildi.

İlk müdahalesi köyde yapılan Musa K., tedbir amaçlı olarak Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Afyonkarahisar’da feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole devrildi!Afyonkarahisar’da feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole devrildi!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

ağrı dağı
Günün Manşetleri
Gazze'deki saldırılar devam ediyor
Meteoroloji’den son dakika uyarısı
Provokatif paylaşımlara soruşturma!
Kritik görüşmenin detayları...
"Hesaplaşmada öncelik Suriye'nin kuzeyindedir"
İBB soruşturması dünya basınında
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!
Özgür Özel Saraçhane'de yargıyı hedef aldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB soruşturmasına ilişkin konuşuyor
RTÜK ve CKD'den ortak Çalıştay
Çok Okunanlar
Altına dikkat, rekora doymuyor: 20 Mart güncel altın fiyatları Altına dikkat, rekora doymuyor: 20 Mart güncel altın fiyatları
Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Akaryakıt fiyatlarına güncelleme!
Meteoroloji’den son dakika uyarısı Meteoroloji’den son dakika uyarısı
Tablo gibi fotoğraflar Beyşehir'den Tablo gibi fotoğraflar Beyşehir'den
Döviz piyasasında şok dalgalanma: Dolar ve Euro sert yükseldi! Döviz piyasasında şok dalgalanma: Dolar ve Euro sert yükseldi!