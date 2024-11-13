Aile içi tartışma büyüdü: Baba, oğlu tarafından vuruldu

Tokat'ın Mehmetpaşa Mahallesi Tahirefendi Sokak Türkmenoğlu Apartmanı'nda, baba ile oğul arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Aile içi tartışma büyüdü: Baba, oğlu tarafından vuruldu
Yayınlanma:

Tokat'ın Mehmetpaşa Mahallesi Tahirefendi Sokak Türkmenoğlu Apartmanı'nda, baba ile oğul arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tartışma sırasında D.K., babası B.K.’yi tabancayla bacaklarından vurdu. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralanan baba, sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, D.K. polis tarafından gözaltına alındı.

Tekirdağ’da kimyasal fabrikasında patlama: Korkutan gece!Tekirdağ’da kimyasal fabrikasında patlama: Korkutan gece!Yurt
Ambulans şoförüne hasta yakınından yumruklu saldırı!Ambulans şoförüne hasta yakınından yumruklu saldırı!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

aile kavga silahlı kavga
Günün Manşetleri
"ABD, Türkiye'yi kontrol etme umudunu kaybetti"
Biden ve Herzog Beyaz Saray’da buluştu
AVM yangınında panik anları
Ekrem ve Ece Ataer’den Vatan Partisi’ne katılım
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan'dan açılım çağrısı
Öcalan'ın adını anmadı 'Sözlerimin arkasındayım' dedi
YSK Başkanı açıkladı
Erdoğan ile Aliyev bir araya geldi
Hamas'tan kritik çağrı
Dışişleri Bakanlığından İsrail'in açıklamalarına sert tepki
Çok Okunanlar
Aile içi tartışma büyüdü: Baba, oğlu tarafından vuruldu Aile içi tartışma büyüdü: Baba, oğlu tarafından vuruldu
"ABD, Türkiye'yi kontrol etme umudunu kaybetti" "ABD, Türkiye'yi kontrol etme umudunu kaybetti"
Beşiktaş’ta görev dağılımı yapıldı Beşiktaş’ta görev dağılımı yapıldı
Husilerden ABD uçak gemisi ve destroyerlerine saldırı Husilerden ABD uçak gemisi ve destroyerlerine saldırı
İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri iddiaların ardından istifa etti İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri iddiaların ardından istifa etti