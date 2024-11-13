Aile içi tartışma büyüdü: Baba, oğlu tarafından vuruldu
Tokat'ın Mehmetpaşa Mahallesi Tahirefendi Sokak Türkmenoğlu Apartmanı'nda, baba ile oğul arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
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Tokat'ın Mehmetpaşa Mahallesi Tahirefendi Sokak Türkmenoğlu Apartmanı'nda, baba ile oğul arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Tartışma sırasında D.K., babası B.K.’yi tabancayla bacaklarından vurdu. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralanan baba, sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, D.K. polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı