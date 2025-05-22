AK Parti eski milletvekili İlknur Denizli ve eşi trafik kazasında yaralandı

Kaza, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu üzerinde, Gömü beldesi yakınlarında meydana geldi. Yavuz Denizli’nin kullandığı 35 YD 015 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Yavuz Denizli (61) ile otomobilde bulunan eşi, AK Parti İzmir eski Milletvekili İlknur Denizli (61) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çifti Emirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, İlknur Denizli ve eşinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü bildirildi.