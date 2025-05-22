Özel halk otobüsleri yeniden seferde: İETT ile mutabakat sağlandı

İstanbul’da bu sabah kontak kapatan özel halk otobüsü esnafı, İETT yönetimiyle yapılan görüşmeler sonucunda yeniden direksiyon başına dönüyor. Yaklaşık 4 aylık ödemelerini alamayan esnaf, yıl sonuna kadar yapılacak ödeme planı konusunda İETT ile anlaşmaya vardı.

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Özel halk otobüsleri yeniden seferde: İETT ile mutabakat sağlandı
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İETT’den aylardır ödeme alamadıkları gerekçesiyle bu sabah 3.000 özel halk otobüsünden 2.850’si sefere çıkmamış, İstanbul’un birçok hattında toplu ulaşım aksama noktasına gelmişti. 

İETT ve özel halk otobüsü esnafı arasında yapılan görüşmelerde taraflar yıl sonuna kadar geçerli bir ödeme planı üzerinde uzlaşmaya vardı. Anlaşma sonrası araçlar yeniden sefere çıkmaya başladı.

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