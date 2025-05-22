Özel halk otobüsleri yeniden seferde: İETT ile mutabakat sağlandı

İETT’den aylardır ödeme alamadıkları gerekçesiyle bu sabah 3.000 özel halk otobüsünden 2.850’si sefere çıkmamış, İstanbul’un birçok hattında toplu ulaşım aksama noktasına gelmişti.

İETT ve özel halk otobüsü esnafı arasında yapılan görüşmelerde taraflar yıl sonuna kadar geçerli bir ödeme planı üzerinde uzlaşmaya vardı. Anlaşma sonrası araçlar yeniden sefere çıkmaya başladı.