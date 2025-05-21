AK Parti ilçe binasına taşlı saldırı!

Fethiye’nin Kesikkapı Mahallesi Çarşı Caddesi’nde bulunan AK Parti İlçe Başkanlığı binası, sabaha karşı 04.00 sıralarında taşlı saldırıya uğradı. Kimliği henüz belirlenemeyen maskeli bir kişi, binanın giriş kapısına parke taşı fırlattı. Saldırı sonucu camlar zarar gördü.

Olayın ardından yapılan incelemede, saldırı anının bina çevresindeki güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde, şapka ve maske takan bir kişinin dört kez cama taş attığı görülüyor.

Sabah saatlerinde yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.