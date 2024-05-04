Akademik çalışma köyün unutulan hıdırellez geleneklerini ortaya çıkardı!

Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Naipyusuf köyünde yapılan akademik çalışma, unutulan adetleriyle eğlenceli bir Hıdrellez Şenliği düzenlendi.

Akademik çalışma köyün unutulan hıdırellez geleneklerini ortaya çıkardı!
Editör: Metehan Gül

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Çalışmaları Anabilim Dalı'nda doktora çalışmalarını yürüten köy sakinlerinden Meryem Pelin, yüksek lisans tezini "Edirne'de Pomak halk kültürü" etrafında hazırladı. Bu tez kitap olarak da yayımlandı.

Doktora çalışmasında da yine bu alanda yürüten Pelin, akademik araştırmaları sayesinde köyünün unutulan pek çok değerini gün yüzüne çıkardı.

Daha önce kardeşi için eski adetlere dayanan "asker eğlencesi" tertipleyen Pelin, Hıdrellez Şenliği düzenlemek için de kutlama komitesi kurdu.

Haftalarca hazırlanan komite, bir program dahilinde köy meydanında eski Hıdrellez adetlerini canlandırdı.

Akademik çalışma köyün unutulan hıdırellez geleneklerini ortaya çıkardı! - Resim : 1

Köy sakinleri ile civardan gelen yüzlerce kişi meydanda bir tiyatro oyunu gibi sergilenen eski adetleri izledi.

"Urganda saç taraması, bele yeşil kuşak bağlama, buğdayla yüz yıkama, yoğurt mayalama, dereden bakır kapla su taşıma, çalıyla sütlaç kaynatma, meyve vermeyen ağacı baltayla korkutma, gül dalına niyet bağlama, mani atışması" gibi adetlerin sergilendiği şenlik Hıdrellez ateşinin yakılmasıyla son buldu.

Akademik çalışma köyün unutulan hıdırellez geleneklerini ortaya çıkardı! - Resim : 2

Keşkek ikramının yapıldığı şenliğe Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden de katıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Hıdırellez # doktora # tez # gelenek
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