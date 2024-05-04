Fethiye'de astım hastası kadın uçakla Ankara'ya sevk edildi!

Evinde rahatsızlanarak Fethiye’deki özel bir hastaneye başvuran Ulviye A. isimli hastaya Pnömoni, astım ve influenza teşhisi konuldu.

Hastaya doktor tarafından yatarak tedavi edilmesi gerektiği söylenirken, hasta ilaçla tedaviyi kabul edip hastaneden ayrıldı.

Beş gün sonra hastalığı ilerleyen Ulviye A. ambulansla acil sağlık ekipleri tarafından tekrar hastaneye kaldırıldı. Hastanın daha donanımlı bir hastanede tedavisinin devam edilmesi gerektiğinden uygun hastane arayışı içine girildi.

Hastanın sevki için SAHOM (Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi) ile yapılan görüşmelerin ardından hastalığı ilerleyen Ulviye A. önce ambulansla Dalaman Hava Limanı’na götürüldü. Ulviye A. burada kendisini bekleyen ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehr Hastanesi’ne sevki sağlandı.

Ulviye A.’nın Ankara’daki hastanede tedavisine devam edileceği öğrenildi.