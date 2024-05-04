Fethiye'de astım hastası kadın uçakla Ankara'ya sevk edildi!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde ağırlaşan astım hastası kadın tedavisi için uçak ambulans ile Ankara’daki hastaneye sevk edildi.

Fethiye'de astım hastası kadın uçakla Ankara'ya sevk edildi!
Editör: Metehan Gül

Evinde rahatsızlanarak Fethiye’deki özel bir hastaneye başvuran Ulviye A. isimli hastaya Pnömoni, astım ve influenza teşhisi konuldu.

Fethiye'de astım hastası kadın uçakla Ankara'ya sevk edildi! - Resim : 1

Hastaya doktor tarafından yatarak tedavi edilmesi gerektiği söylenirken, hasta ilaçla tedaviyi kabul edip hastaneden ayrıldı.

Beş gün sonra hastalığı ilerleyen Ulviye A. ambulansla acil sağlık ekipleri tarafından tekrar hastaneye kaldırıldı. Hastanın daha donanımlı bir hastanede tedavisinin devam edilmesi gerektiğinden uygun hastane arayışı içine girildi.

Hastanın sevki için SAHOM (Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi) ile yapılan görüşmelerin ardından hastalığı ilerleyen Ulviye A. önce ambulansla Dalaman Hava Limanı’na götürüldü. Ulviye A. burada kendisini bekleyen ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehr Hastanesi’ne sevki sağlandı.

Fethiye'de astım hastası kadın uçakla Ankara'ya sevk edildi! - Resim : 2

Ulviye A.’nın Ankara’daki hastanede tedavisine devam edileceği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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