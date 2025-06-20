Akdeniz’de deprem oldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Akdeniz’de deprem oldu!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 16.53’te Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin merkez üssü 34.83917 kuzey enlemi ve 23.905 doğu boylamı olarak belirlendi.

AFAD’ın internet sitesinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

4.4 (Mw)

Yer: Akdeniz

Tarih: 20 Haziran 2025

Saat: 16:53:41 TSİ

Enlem: 34.83917 N

Boylam: 23.905 E

Derinlik: 5.75 km

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