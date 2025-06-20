Akdeniz’de deprem oldu!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 16.53’te Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin merkez üssü 34.83917 kuzey enlemi ve 23.905 doğu boylamı olarak belirlendi.
AFAD’ın internet sitesinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
4.4 (Mw)
Yer: Akdeniz
Tarih: 20 Haziran 2025
Saat: 16:53:41 TSİ
Enlem: 34.83917 N
Boylam: 23.905 E
Derinlik: 5.75 km