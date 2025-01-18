Akhisar’da feci kaza: Yaşlı kadın minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, panelvan minibüsün çarptığı 75 yaşındaki Ayşe Fermancı yaşamını yitirdi. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.
Yayınlanma:
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 75 yaşındaki Ayşe Fermancı, panelvan minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Reşatbey Mahallesi 188 Sokak’ta meydana geldi. Y.E.K. (22) tarafından kullanılan 45 TL 553 plakalı panelvan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Fermancı’ya çarptı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Fermancı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerindeki incelemelerin ardından, kadının cenazesi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazanın ardından minibüsün sürücüsü Y.E.K.'yi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı