Aksaray'da bayram öncesi denetim arttı!

Aksaray şehir merkezinde bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri uygulama ve denetimlerini artırdı.

Aksaray'da bayram öncesi denetim arttı!
Editör: Metehan Gül
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Aksaray şehir merkezinde bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri uygulama ve denetimlerini artırdı.  

Bayram alışverişine çıkan vatandaşların trafikte ve çarşıda oluşturduğu yoğunlukla ilgili ekipler birçok kavşak ve bulvarda görev aldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri trafik yoğunluğunun yaşandığı cadde ve sokaklarda araçları yönlendirirken, Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde iftar ve sahur saatleri arasında sabit trafik denetimi gerçekleştiriliyor.

İftardan hemen sonra başlayan ve her 2 saatte ekip değişikliği yapılan denetim sahura kadar devam ediyor. Uygulamalarda hem trafikteki araçlar yönlendirilirken, şüpheli görülen araçlar tek tek durdurularak denetleniyor. 

Sürücülerin ehliyet ve evrak kontrollerinin yapıldığı denetimlerde araçların tescil plakaları POLCEP sistemi üzerinden sorgulanıyor. Bugün geceden itibaren uygulama, denetim ve diğer çalışmaların bayram sonuna kadar yoğun şekilde sürdürüleceği bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Aksaray # polis # Denetim
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