Aksaray’da kaybolan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan’ın, iş arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı, Atılgan’ın cansız bedenini dondurma dolabına koyup araziye attı. Polis ekipleri, Kayseri’de saklanan zanlıyı yakalayarak tutukladı.

Aksaray’da kan donduran cinayet: Arkadaşını öldürüp dondurma dolabına sakladı
Edinilen bilgilere göre olay, Atılgan’ın çalıştığı işyerinde işten çıkarılmasıyla başladı. İşyeri müdürü Yaşar Can K. (26), tartışma sonrası Atılgan’ın işine son verdi. İki gün sonra akşam saatlerinde işyerine gelen Atılgan, işten çıkarılmasının sebebini sormak istedi. Ancak çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada Yaşar Can K., yanında bulundurduğu tabancayla Atılgan’a iki el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Atılgan olay yerinde hayatını kaybetti.

CESEDİ DONDURMA DOLABINA KOYUP ARAZİYE ATTI

Cinayet sonrası panikleyen zanlı, Atılgan’ın cansız bedenini işyerindeki dondurma dolabına yerleştirdi. İşçilerden dolabı kamyonete yüklemeleri için yardım istedi. İşçiler, içeride ceset olduğunu bilmeden dolabı araca taşıdı.

Zanlı, dolabı Niğde’nin Altunhisar ilçesinde boş bir araziye götürerek yakmak istedi. Başarılı olamayınca dolabı ve cesedi yol kenarında bırakıp kaçtı.

Aksaray Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıp ihbarı üzerine 20 kişilik bir ekiple Altunhisar’da arama çalışması başlattı. Havadan dron destekli aramalarda yol kenarındaki çukur alanda dondurma dolabına ulaşıldı. Yapılan incelemede, Atılgan’ın cansız bedeni bulundu.

Polis, teknik takip ve kamera görüntülerini inceleyerek zanlının Kayseri’de bir yakınının yanında saklandığını belirledi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü ile ortak operasyon düzenleyen ekipler, Yaşar Can K.’yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Aksaray’a getirilen zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

