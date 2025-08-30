Tacettin Kutay Ulusal Kanal canlı yayınında açıkladı: “Televizyona çıkmama kararı aldım”

Ulusal Kanal’da Güneş Batum’un sunduğu Güneşli Sohbetler programına katılan akademisyen Dr. Tacettin Kutay, canlı yayında bir yıl boyunca ekranlara çıkmama kararı aldığını açıkladı:

“Bir kararım var. Ben bugün son defa televizyon kanalına çıkıyorum. Televizyona çıkmama kararı aldım. Bir aktif nadasa herkesin ihtiyacı var.”