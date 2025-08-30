Tacettin Kutay Ulusal Kanal canlı yayınında açıkladı: “Televizyona çıkmama kararı aldım”
Akademisyen-yazar Tacettin Kutay, Ulusal Kanal’da yayınlanan Güneşli Sohbetler programında televizyon ekranlarına çıkmama kararı aldığını duyurdu
Ulusal Kanal’da Güneş Batum’un sunduğu Güneşli Sohbetler programına katılan akademisyen Dr. Tacettin Kutay, canlı yayında bir yıl boyunca ekranlara çıkmama kararı aldığını açıkladı:
“Bir kararım var. Ben bugün son defa televizyon kanalına çıkıyorum. Televizyona çıkmama kararı aldım. Bir aktif nadasa herkesin ihtiyacı var.”