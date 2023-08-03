Aksaray'da komşular arası kavgada silahlar konuştu! Üç kişi yaralandı

Aksaray'da komşular arasında kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada silahla bir kişi, darp sonucu da iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da komşular arası kavgada silahlar konuştu! Üç kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Tacin Mahallesi'nde İzzet D. (39) ile komşusu Nail T. (39) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Her iki tarafın yakınlarının da dahil olduğu kavgada silah kullanıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahla yaralanan Nail T ile darp sonucu yaralanan Neşet T. (50) ve Adem K. (43), sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, İzzet D'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Aksaray # Aksaray # kavga
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