Aksaray'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Aksaray'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Otogar Yolu terminal girişi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Yiğit Abay idaresindeki 68 AEC 595 plakalı otomobil, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 34 GDJ 55 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Feci kazada, otomobil sürücüsü Yiğit Abay hayatını kaybetti. Ptomobildeki Murat Abay, otobüsteki yolculardan 26 yaşındaki Ebru Kaya Türker ve 24 yaşındaki Hasan Kolukısa yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Murat Abay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.