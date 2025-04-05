Aksaray'da zincirleme trafik kazası: 15 kişi yaralandı!

Aksaray’ın Niğde Otoyolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, yoğun dolu ve sağanak yağış nedeniyle 12 araç birbirine çarptı. Kazada 15 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Aksaray'da zincirleme trafik kazası: 15 kişi yaralandı!
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Aksaray’da dün meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 araç birbirine çarptı ve kazada 15 kişi yaralandı.

Niğde Otoyolu Ortaköy mevkisinde, öğle saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, sürücülerin görüş mesafelerini kısıtlayarak kazaya yol açtı. 

Kazada yaralanan 15 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hızla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların arasında çocuklar da bulunurken, alınan ilk bilgilere göre sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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