Aksaray'da zincirleme trafik kazası: 15 kişi yaralandı!

Aksaray’da dün meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 araç birbirine çarptı ve kazada 15 kişi yaralandı.

Niğde Otoyolu Ortaköy mevkisinde, öğle saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, sürücülerin görüş mesafelerini kısıtlayarak kazaya yol açtı.

Kazada yaralanan 15 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hızla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların arasında çocuklar da bulunurken, alınan ilk bilgilere göre sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.