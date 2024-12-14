Alkollü sürücü kaza yaptı: Araç ters döndü

Kaza, D-100 karayolunun Beşkavaklar Mahallesi mevkiinde İstanbul istikametinde meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 14 EH 244 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolda savrulan araç, demir tellere çarptıktan sonra ters döndü.

Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü M.Ç., ekipler tarafından araçtan çıkarılarak ambulansta ilk müdahalesi yapıldı ve hastaneye kaldırıldı.

2.7 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, kazaya neden olan sürücünün 2.47 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi.