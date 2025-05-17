Altındağ Belediyesi’nde memura darp skandalı: Başkan Tiryaki’ye soruşturma

Geçici görevlendirme ile başka bir kurumda çalıştıktan sonra görev süresi dolunca belediyeye dönen Erdoğan, görev tanımını öğrenmek için gittiği belediye binasında Başkan Tiryaki ve beraberindekiler tarafından sosyal medyada sahte hesap üzerinden kendisi hakkında kara propaganda yapıldığı iddiasıyla suçlandı.

Erdoğan, Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan, Belediye Meclis Başkanvekili Mehmet Emin Ayaz ve Altındağ Zabıta Müdürü Süleyman Onaycı ile birlikte toplantı odasında darp edildiğini, yüzü kapalı iki kişinin de telefonuna el koyup zorla incelediğini belirtti.

Yaşanan saldırı sonucu sol göz çevresinde kırık tespit edilen Erdoğan, darp raporu aldı ve emniyete başvurdu. Raporda, basit müdahaleyle giderilemeyecek bir hasar oluştuğu belirtildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve olayla bağlantılı kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.