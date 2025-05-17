Kilosu bu yıl 100-150 TL arasında! Köylerde mesaisi başladı!

Sivas’ta doğada kendiliğinden yetişen ve büyük ilgi gören madımak otu, pazarlarda tezgâhlardaki yerini aldı. Nisan-haziran ayları arasında toplanan ve kilosu bu yıl 100 ila 150 TL arasında değişen madımağı, köylerden toplayan kadınlar bizzat getirerek satışını yapıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kilosu bu yıl 100-150 TL arasında! Köylerde mesaisi başladı!
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Özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde geniş bir tüketici kitlesi olan madımak, sağlık açısından da oldukça değerli. Antioksidan özelliği bulunan ot; mide, bağırsak rahatsızlıkları, kan şekeri dengesi, damar sertliği ve kanser gibi pek çok konuda fayda sağlıyor. Taze veya kurutulmuş şekilde tüketilebilen madımak, kavurma, çorba, börek, gözleme gibi pek çok yemekte kullanılıyor. Aynı zamanda çayı da yapılıyor.

Sivas’ın farklı köylerinden sabahın erken saatlerinde yola çıkan kadınlar, saatler süren zahmetli bir çalışmayla topladıkları madımağı, kent merkezindeki Üretici Köylü Pazarı’nda satışa sunuyor. Kurutularak da muhafaza edilen madımak, sadece mutfaklara değil, kırsaldaki kadınların aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Merkeze bağlı Beypınar Köyü'nde yaşayan 78 yaşındaki Esengül Şaşkın, bahar aylarında madımak toplayarak geçimini sağlıyor. Şaşkın, “Köy yerinde oturuyorum. Günde 4-5 kilo topluyorum. Ne yapalım, geçim davası. Çok sağlıklı ve güzel yemeği oluyor. Sivas'ta çok toplanıyor, ben de gönderip sattırıyorum” dedi.

Hıdırnalı Köyü’nden gelen Mevlide Toprak (55) ise toplamanın zorluğuna dikkat çekerek, “Köy köy dolaşıp topluyoruz. Arazide çok varsa çok topluyoruz, azsa az. Bu yıl bereketli. Madımağın şeker ve bağırsak rahatsızlıklarına faydası çok. Tamamen doğal” diye konuştu.

Kızılcaköy’den gelen 65 yaşındaki Safiye Töker de “Bu sene madımak bol. Günde 2 torba topluyorum. Zahmeti çok, hepsini elimizle tek tek topluyoruz. Pazarda sadece madımak değil, evelik, yemlik, ısırgan otu, gelin parmağı gibi bitkileri de satıyoruz” ifadelerini kullandı.

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