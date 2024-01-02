Anadolu Otoyolu'nda Trafik Kazası! Kaçarken 2 Polis Aracına Çarptı
Anadolu Otoyolu'nda düzensiz göçmenleri taşıyan panelvan, kaçmaya çalışırken 2 polis aracına çarptı. Kazada 4'ü polis memuru olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekipleri, İstanbul istikametinde şüphe üzerine 34 GRA 929 plakalı panelvanı durdurmak istedi.
Sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan panelvan, ekipler tarafından takibe alındı.
Kaçan sürücü, otoyolun Körfez geçişi gişeler mevkisinde 2 polis aracına çarptı. Yaşanan kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, panelvanın koltuk olmayan kabin bölümündeki 14 düzensiz göçmen ile ekip otolarındaki 4 polis yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Taburcu edilen 13 düzensiz göçmen, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Hastanelerdeki 4 polis ile 1 düzensiz göçmenin tedavisi sürüyor.
Polis ekipleri, kaza sonrası kaçan sürücüyü İstanbul'da gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı