'Anadolu'nun En İyi İşverenleri' 2024 listesi açıklandı

Great Place To Work tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 2024 yılına ait "Anadolu'nun En İyi İşverenleri" listesi açıklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
'Anadolu'nun En İyi İşverenleri' 2024 listesi açıklandı
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Her yıl gerçekleştirdiği 'Trust Index' anketinin sonuçlarına dayanan bu liste, çalışanlarına en iyi işyeri deneyimini sunan ve güven kültürünü en yüksek seviyeye taşıyan şirketleri ödüllendiriyor. Dünya gazetesinde yer alan verilere göre, bu yıl Anadolu'nun en iyi işverenleri, yalnızca standart şirketlerden daha iyi bir çalışma ortamı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çalışan güvenini artırarak, işyerlerinde daha sağlıklı ve verimli bir kültür oluşturuyor.

Anket sonuçlarına göre, küçük ölçekli firmalarda ilk 5 sırayı paylaşan şirketler şunlar: Miorec İnsan Kaynakları A.Ş., Davinci Enerji, Resisco, Pharminal İlaç ve Endeksa. Orta ve büyük ölçekli firmalar arasında ise ilk sıralarda yer alan şirketler arasında şu isimler öne çıkıyor: Beştepe Koleji, Mobiliz, Limak Çimento, Numesys İleri Mühendislik A.Ş., Divan Gaziantep, Rönesans Holding ve Votorantim Cimentos.

Bu şirketlerin çalışan bağlılığı, motivasyonu ve performansı üzerinde doğrudan etkili olan güven kültürünün oldukça güçlü olduğu vurgulanıyor. Listedeki şirketlerin %91’i, çalışanlar tarafından fiziksel olarak sağlıklı bir işyeri olarak değerlendirilirken, %80’i ise tüm çalışanları, yaş, kıdem, cinsiyet ve görev gibi farklılıkları göz önünde bulundurmaksızın kapsayıcı bir ortam yaratıyor ve zorlu dönemlerde iş birliği ile başarıyı artırıyor.

Buna karşılık, standart şirketlerde bu oran %61 seviyelerinde kalıyor. Ayrıca, listedeki şirketlerin %83’ü, yöneticilerine kolayca ulaşabilen ve onlarla rahatça iletişim kurabilen bir ortam sunduklarını belirtiyor. Bu oran, standart şirketlerde ise %65 seviyelerinde.

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