Anız yangınları ormanlar için de tehdit

Anızın yerinde bırakılmasının toprak ve bitki yetiştiriciliği açısından daha yararlı olduğunu söyleyen uzmanlara göre anız yakmak sağlıklı bir yöntem değil ve bunu durdurmamız gerekiyor.



Anız yangınları ormanlar için de büyük tehdit oluşturuyor. Orman yangınlarının büyük bölümü insan kaynaklı başlıyor. Özellikle son dönemde anız yakılmasından kaynaklanan orman yangınları dikkat



Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre, ülke genelinde 1-23 Haziran'da çıkan 430 orman yangınında, 3 bin 733 hektarlık alan zarar gördü.



Bu yangınların 21'i anız yakılan tarım arazisinden ormana sıçradı. Anız kaynaklı çıkan yangınlarda ise 1116 hektar ormanlık alan zarar gördü.



Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gönül Aydın, birinci ürün hasadından sonra ikincisini ekmek isteyenlerin, yeni tohum yatağı açmak için anız yakmaya yöneldiğini söyledi. Ancak bunun sağlıklı bir yöntem olmadığını belirtti.



Prof. Dr. Aydın, anızın aynı zamanda gübre görevi gördüğünü söyledi. “Anız yakmayı durdurmamız gerekiyor” dedi.





