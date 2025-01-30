Ankara Barosu yönetimine tepki gösterdiler

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezinde görevli Avukat Seçkin Özdemir yönetim tarafından görevinden çıkarıldı. Bir grup avukat basın açıklaması yaparak baro yönetimini protesto etti.

Açıklamayı okuyan Avukat Paşa Büyükkayaer baro yönetiminin daha önce yaptığı uygulamaları da hatırlattı.

Paşa Büyükkayaer, "Ankara Barosu gelenek haline getirdiği uygulamalarıyla meslektaşlarımızı merkez ve kurullardan savunma haklarını dahi ihlal ederek görevlerden almaktadır. 2024 Haziran ayında meslektaşımız Av. Merve AYVALI Çocuk Hakları ve Kadın Hakları Merkez kurul üyesiyken, 2024 yılının Kasım ayında meslektaşımız Av. Avnullah Resul ÖZGİŞİ Avukat Hakları Merkezinden ve son olarak meslektaşımız Av. Seçkin Özdemir İnsan Hakları Merkezinden sosyal medya paylaşımları bahane edilerek hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın keyfi bir tutumla ve hukuka aykırı şekilde çıkarılmıştır." dedi.

Baro yönetiminin İnsan Hakları Merkezindeki görevinden çıkardığı Avukat Seçkin Özdemir Ulusal Kanal'a konuştu.



Seçkin Özdemir, "Merkezin Whatsap grubunda PKK iltisaklı, hukukçu kimliği bulunmayan insan hakları aktivisti ama aslında Apdullah öcalan’ın çizdiği yoldan devam etmeye çalışan bir takım kişilerin gözaltına alındığı haberi paylaşıldı. Ben bu paylaşıma karşı çıktım. Grupta bir münakaşamız oldu.Dün degörevden alındığıma dair tebligat gledi." dedi.

Avukat Özdemir, kendisine gönderilen tebligatta belirtilen görevinden alınma gerekçesi hakkında bilgi verdi. Özdemir, "Sosyal medyada gerçekleştirdiğiniz paylaşımlarınız sebebiyle insan hakları etik değerlerine aykırı hareket ettiğiniz tarafımızca tespit edilmiş göreviniz sonlandırılmıştır şeklinde bir karar geldi. Savunma hakkı bile tanınmıyor." dedi.