Ankara Polatlı’da pazar kavgası kanlı bitti! Esnaf pompalı tüfekle vuruldu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde pazar yerinde çıkan kavgada bir esnaf pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde pazar yerinde çıkan kavga kanlı bitti.

Olay, Polatlı Cumhuriyet Mahallesi Perpa Pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pazarcı K.H. ile M.Y.arasında tezgahların yan yana kurulması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.H., aracından aldığı pompalı tüfekle M.Y.’yi vurarak ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı M.Y., Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli K.H. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

