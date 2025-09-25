Bodrum Uluslararası Film Festivali’nde heyecan yaklaşıyor! Yarışacak filmler belli oldu

Sinema alanında en gözde festivallerden biri olmaya aday Bodrum Uluslararası Film Festivali (BIFF) için nefesler tutuldu. Festival kapsamında yarışacak filmler ise açıklandı.

KENT SİNEMA ŞÖLENİNE DÖNÜŞECEK

Bodrum, bu sonbaharda sinemanın büyüsüyle yeniden ışıldamaya hazırlanıyor. Yıllardır Türk sinemasının kalbinin attığı Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum deneyimini arkasına alan Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, bu kez rotayı uluslararası sulara çeviriyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Kos Belediyesi’nin iş birliğinde hayata geçirilen Bodrum Uluslararası Film Festivali (BIFF), 3-8 Ekim 2025 tarihleri arasında altı gün boyunca kenti bir sinema şölenine dönüştürecek.

Festival programı, hem Türkiye’den hem de dünyadan ses getiren yapımlardan oluşuyor. 14 farklı ülkeden toplam 19 film, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Seçkide dokuz film Uluslararası Yarışma, dört film Bodrum Galaları, altı film ise Panorama bölümünde gösterilecek. Beş yerli yapım da festivalin dikkat çekici bölümlerinden birini oluşturuyor.

BODRUMLULARA ÖZEL BİR SÜRPRİZ

Gösterimler için biletler şimdiden satışa çıktı. Oasis Cinemarine’deki salon gösterimlerinde tam bilet 250 TL, öğrenci bileti ise 99 TL olarak belirlendi. Biletler, biletinial.com üzerinden ve salon gişelerinden temin edilebiliyor. Ancak festival, Bodrumlulara özel bir sürpriz de sunuyor: Bitez Plajı, Değirmenler Tepesi, Bodrum Kalesi ve Oasis Açık Hava Meydanı’nda yapılacak tüm gösterimler ücretsiz olacak.

Sinemanın görkemli şöleni ise 4 Ekim’de Bodrum Kalesi’nde gerçekleşecek açılış gecesiyle başlayacak. Yönetmenliğini Gökhan Arı’nın üstlendiği, yapımcılığını ise Mustafa Uslu’nun yaptığı “Bi Umut”, dünya prömiyerini festivalde yaparak gecenin yıldızı olacak.

“EN İYİ FİLM” ÖDÜLÜ İÇİN YARIŞACAK DOKUZ YAPIM

Festivalin en merak edilen bölümlerinden biri kuşkusuz Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması. Jüri başkanlığını ünlü yönetmen Tony Gatlif’in üstlendiği yarışmada; Hülya Uçansu, Elise Jalladeau, Reza Mirkarimi ve Fadik Sevin Atasoy gibi isimler de jüri koltuğunda yer alacak. “En İyi Film” ödülü için yarışacak dokuz yapım şöyle sıralanıyor:

* Algoritma’ya Biat Et / In Algorithm We Trust – Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu (Türkiye, Almanya)

* Atropia – Hailey Gates (ABD, BK, İtalya)

* Beyaz Salyangoz / White Snail – Elsa Kremser, Levin Peter (Avusturya, Almanya)

* Margo / They Come Out of Margo – Alexandros Voulgaris (Yunanistan)

* Olmo – Fernando Eimbcke (Meksika, ABD)

* Uçan Köfteci / The Flying Meatball Maker – Rezan Yeşilbaş (Türkiye, Almanya, Bulgaristan)

* Yeşeren Yapraklar / Soft Leaves – Miwako Van Weyenberg (Belçika)

* Yusufçuk / Dragonfly – Paul Andrew Williams (BK)

* Zamanın Renkleri / Colours of Time – Cédric Klapisch (Fransa)