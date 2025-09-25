ABD Savunma Bakanı tüm amiral ve generalleri Virginia’ya çağırdı! Toplantının nedeni açıklanmadı

ABD’de üst düzey askeri hareketlilik yaşanıyor. ABD basınında yer alan bilgilere göre, Savunma Bakanı Pete Hegseth, dünyanın dört bir yanında görev yapan amiral ve generalleri gelecek hafta Virginia eyaletindeki Quantico kentine toplantıya çağırdı.

ABD ordusunda en üst rütbeli isimlerin yüz yüze katılacağı toplantının ayrıntıları gizemini koruyor. Bakan Hegseth’in bu kadar kısa sürede tüm generalleri ve amiralleri aynı yerde toplama kararının ardında hangi nedenlerin olduğu henüz bilinmiyor.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, konuyla ilgili sorulara yanıt vermezken yalnızca şu ifadeyi kullandı:

“Savaş Bakanı önümüzdeki hafta başında üst düzey askeri liderlere hitap edecek.”



Basına yansıyan iddialarda, toplantının katılımcı sayısına ilişkin de resmi bir bilgi paylaşılmadığı belirtildi.

