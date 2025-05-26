Ankara Valiliği duyurdu: Girişler yasaklandı!

Valilikten yapılan açıklamada, yaz aylarında artan insan ve araç yoğunluğunun, yüksek sıcaklıklarla birleşerek orman yangınlarını tetikleyebileceği vurgulandı. Bu nedenle çeşitli kurumlarla koordineli şekilde bir dizi önlem alındığı belirtildi. İşte alınan başlıca tedbirler:

Ormana giriş yasağı: EK-1 listesinde yer alan ormanlık alanlara 10 Haziran – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında girişler yasaklandı. Milli parklar, mesire alanları ve tabiat parkları bu yasaktan muaf tutuldu.

Yetkililer hariç giriş yasak: Sadece kamu görevlileri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilen kişiler ormanlara girebilecek.

Kamp yasağı: Kamping işletmeleri dışındaki ormanlık alanlarda çadır kurulmasına ve kamp yapılmasına izin verilmeyecek.

Piknik saatleri sınırlandırıldı: EK-2 listesindeki alanlarda yalnızca saat 09.00-20.00 arasında girişe izin verilecek. Bu saatler dışında ateş yakılması, kamp yapılması ve çadır kurulması yasak olacak.

Ormancılık faaliyetleri dışındaki girişler yasak: Orman çalışmalarında görevli kişiler haricinde vatandaşların ormana girişine izin verilmeyecek.

Anız ve bahçe atığı yakmak yasak: Ormanlık ve orman bitişiği alanlarda anız yakmak, bahçe temizliği ateşi yakmak ve havai fişek atmak tamamen yasaklandı.

Tesisler önlem alacak: Orman civarındaki tesis ve sanayi kuruluşları, yangın riskine karşı gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak.

Enerji hatlarına denetim: Enerji hatlarının bakımını yapan kuruluşlar, ormanlık alanlardan geçen bölümlerde bakım yapacak ve gerektiğinde enerji kesintisine gidecek.

Çöp alanlarında koruma bandı: Belediyeler, orman kenarındaki çöp toplama alanlarında koruma şeridi oluşturacak ve yangın anında kullanılmak üzere iş makinelerini hazır tutacak.

Barbekü ve sabit ocaklarda önlem: Piknik alanlarında sabit ocak ve barbekülerin dışında ateş yakılamayacak. Bu alanlar sıkı şekilde denetlenecek.

Drone ve kameralarla denetim: Ormanlık alanlar, kolluk kuvvetleri ve dronlarla izlenecek. Vatandaşlar çeşitli iletişim yollarıyla uyarılacak.

Yangın anında tüm imkânlar devrede: Gerekli hallerde kamu ve özel sektör tüm imkânlarıyla yangınlara müdahale edecek.

Yasal işlem yapılacak: Alınan karar ve önlemlere uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılacak.

Yasak 30 Eylül'e kadar geçerli: Kararlar 30 Eylül 2025’e kadar uygulanacak ve Ankara Valiliği tarafından yürütülecek.