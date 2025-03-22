Ankara’da AK Partili Altındağ Belediyesi sendikadan istifa etmedikleri için 5 işçiyi daha işten attı

Belediyelerde sendika üyesi çalışanlara yönelik baskılar sürüyor. Ankara’da AK Partili Altındağ Belediyesi, sendika üyesi olduğu için 5 işçinin daha işine son verdi. Böylece atılan işçi sayısı 30’a çıktı.

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Ankara’da AK Partili Altındağ Belediyesi sendikadan istifa etmedikleri için 5 işçiyi daha işten attı. Atılan işçi sayısı 30’a çıktı. Emekçilerin belediye binası önündeki hak mücadelesi de sürüyor.

Belediyelerde sendika üyesi çalışanlara yönelik baskılar sürüyor. Ankara’da AK Partili Altındağ Belediyesi, sendika üyesi olduğu için 5 işçinin daha işine son verdi. Böylece atılan işçi sayısı 30’a çıktı.

Belediye yönetimi, işçileri üyesi bulundukları Hizmet İş sendikasından istifa ettirmek için baskı uyguluyor, kabul etmeyenleri de işten atıyor.

Altındağ Belediyesi yönetimi işçileri Kod 22’den yani "ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar" gerekçesiyle işten atıyor. Bu yolla emekçilerin işsizlik maaşına hak kazanmasını da önlemek istiyor.

Atılan işçiler belediye binası önünde direniş çadırı kurdu, hakları için mücadele ediyor.

"Sendikalıyız diye maaşımızı 41 bin liradan 31 bin liraya düşürdüler, elbise vermediler, eldiven vermediler. İşimizden ettiler."
"Ayın 10’unda işe gittim, çalıştım, öğlen eve geldiğimde telefon ettiler, çıkışın verildi dediler. Sendikalısın diye elbise vermediler, içerden öyle talimat geldi dediler. Baskı yaptılar, sendikamızdan çıkmadık. E devlet şifremizi ele geçirip bizi zorla sendikadan istifa ettirdiler. Biz tekrar giriş yaptık. Biz bu zulme karşı sonuna kadar direneceğiz."
"6 senedir burada çalışıyorum. En son işine son verilenler biziz. Bize 22 koddan verdiler, mağdur olsunlar diye. İşsiz kalıp alacağımız işsizlik maaşına göz diktiler. Biz hakkımızı istiyoruz."
"Kod 22 bizden sonraki arkadaşları da baskılamak amacıyla yaptılar.) (3 kişi geceden 2 kişi de gündüz vardiyasından çıkışı verildi."
Ankara Altındağ sendika
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