Ankara'da "Ayhan Bora Kaplan" depremi

Ankara Emniyet Müdürlüğünda 3 üst düzey isim görevden uzaklaştırıldı... 4 polisin, suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile görüştükleri iddiaları gündeme gelmişti.

Ankara'da "Ayhan Bora Kaplan" depremi
Editör: Haber Merkezi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasıyla ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların ardından Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli 1 müdür ve 2 müdür yardımcısı, görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısının görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü kapsamında 4 polis hakkında Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile görüştükleri ve İzmir'e giderek yemek yedikleri iddiası gündeme gelmişti.

İçişleri Bakanlığı, iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerinin görevlendirildiğini açıklamıştı.

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