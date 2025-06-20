Ankara’da esrarengiz olay! Kamyonu saplandı, kendisi kayboldu

Ankara’nın Kahramankazan ilçesine bağlı Sancar Mahallesi'nde gizemli bir kaybolma vakası yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 60 yaşındaki Mustafa E., gece saatlerinde kamyonuyla Çaypınarı mevkisine geldi. Dağ yolunda seyir halindeyken kamyonun kuma saplanması sonucu araç ilerleyemez hale geldi.

Sürücü, kendi imkanlarıyla kamyonu kurtaramayınca mahalleye dönerek çevre sakinlerinden yardım talep etti. Mahalle halkı, traktör ve iş makineleriyle olay yerine geldi ancak tüm çabalara rağmen araç bulunduğu yerden çıkarılamadı.

YEMEK GETİRMEYE GİDEN MAHALLELİ DÖNDÜĞÜNDE SÜRÜCÜ YOKTU

Yardım eden mahalle sakinleri kısa süreliğine bölgeden ayrılarak yemek getirmek üzere köye döndü. Ancak tekrar kamyonun yanına geldiklerinde Mustafa E.’nin ortadan kaybolduğunu fark etti. Durum hemen jandarmaya bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk aramalardan sonuç alınamayınca, AFAD ve Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği bölgeye yönlendirildi. Yaklaşık 10 kilometrekarelik alanda, dron destekli ve iz takip köpekleriyle kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı.