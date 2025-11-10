Ankara’da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi

Ankara'nın Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında bulunan Karacaören-Çalış yolu üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye derhal sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza yerinde inceleme yaparken, feci kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yapılan incelemelerin ardından acı tablo ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybedenlerin aynı aileden Yeliz Belikli, Ayhan Belikli, Hayrunnisa Belikli ve Yüksel Özlem Belikli olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.