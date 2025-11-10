Kütahya’da kan donduran olay: Yeni doğan bebek havalandırma boşluğunda bulundu!

Kütahya’da bir apartmandan gelen bebek sesi, korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Henüz yeni doğan bir erkek bebek, binanın havalandırma boşluğuna atılmış halde bulundu.

Kütahya’da kan donduran olay: Yeni doğan bebek havalandırma boşluğunda bulundu!
Kütahya'nın İstiklal Mahallesi Kelebek Sokak'taki bir apartmanda oturan vatandaşlar, binanın havalandırma boşluğundan bebek sesi geldiğini fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine, olay yerine derhal sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, apartmanın havalandırma boşluğunu kontrol ettiklerinde bir poşetin içinde bebek olduğunu belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle havalandırma boşluğundan çıkarılan bebeğin yaşadığı tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından hemen ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan erkek bebeğin, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ANNE, BABA VE İKİ KADIN GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, olayın failleri kısa sürede tespit edildi. Bebeğin annesinin, apartmanın birinci katında ikamet eden 20 yaşındaki E.Y., babasının ise 22 yaşındaki M.G. olduğu belirlendi.

Anne E.Y. ve baba M.G. ile birlikte, aynı dairede ikamet ettikleri tespit edilen 2 kadın daha polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayın detayları ise kan dondurdu. E.Y.'nin, hamile olduğunu ailesinden gizlediği ortaya çıktı. Genç kadının, bebeği dün sabah saatlerinde banyoda doğurduğu, ardından naylon torbaya ve bir poşete koyarak apartmanın havalandırma boşluğuna attığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kütahya
