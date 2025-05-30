Ankara’da inşaatta patlama: 1 işçi yaşamını yitirdi

Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Konutkent Mahallesi’nde yapımı süren bir konut inşaatında meydana gelen patlamada 41 yaşındaki işçi S.S. yaşamını yitirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ankara’da inşaatta patlama: 1 işçi yaşamını yitirdi
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Olay, sabah saatlerinde inşaat sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşen patlamayla başladı. Patlama sonrasında çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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