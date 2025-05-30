Ankara’da inşaatta patlama: 1 işçi yaşamını yitirdi

Olay, sabah saatlerinde inşaat sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşen patlamayla başladı. Patlama sonrasında çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.