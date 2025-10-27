Ankara'da kadına yaya geçidinde darp! Sürücü için istenen ceza belli oldu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 9 Eylül'de yaşanan korkunç olayın yankıları sürüyor. Yaya geçidinde yeşil ışıkta geçen kadına önce araç süren, ardından küfrederek inip omzunu kıran tutuklu sürücü Atanur Aşatır hakkında savcılık iddianamesini tamamladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ankara'da kadına yaya geçidinde darp! Sürücü için istenen ceza belli oldu
Yayınlanma:

Olay, 9 Eylül'de Çankaya ilçesi Strazburg Caddesi Sezenler Sokak'ta meydana geldi. S.Ç., yeşil ışık yandığında yaya çizgisinden yolun karşısına geçmeye çalışırken, Atanur Aşatır yayanın geçtiğini görmesine rağmen yavaşlamayarak aracını sürmeye devam etti. Yaşanan duruma tepki gösteren S.Ç., trafik kurallarına uymadan geçtiği için sanık Aşatır'a çıkıştı. Araç içerisinden küfrederek inen Aşatır, S.Ç.'ye vurarak onu yere düşürdü.

OMZUNDA KIRIK MEYDANA GELDİ

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan S.Ç.'nin omzunda kırık meydana geldiği tespit edildi. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan Aşatır, çıkarıldığı nöbbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin trafik lambalı ve yaya çizgisi bulunan yolda trafik kurallarına uymadan ve yaya çizgisinden, yayanın geçtiğini görmesine rağmen geçişini beklemeden kullandığı aracın hızını yavaşlatmadan yoluna devam ettiği belirlenmiştir. Bu sırada kendisine tepki gösteren ve yolun karşısına geçmek için yeşil ışık yandığında yola girip yürüyen kadın müştekiye küfür ederek 'alenen hakaret' suçunu ve kullandığı aracı durdurup araçtan indikten sonra müştekiye vurarak 'kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

8 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede sanık hakkında, "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından toplamda 8 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Güllü'nün kızı hakkında kan donduran suç duyurusu: 'Annemi öldürmek için bir katil bulur musun?'Güllü'nün kızı hakkında kan donduran suç duyurusu: 'Annemi öldürmek için bir katil bulur musun?'Gündem
Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın dünya şampiyonu oldu!Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın dünya şampiyonu oldu!Spor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ankara
Günün Manşetleri
Şimşek başkanlığındaki Gıda Komitesi 'yeni modele' geçiş kararı aldı
Başsavcılık 'bahisçi hakemler' için düğmeye bastı!
İşte 500 bin konutluk 'Yüzyılın Projesi'nde tüm merak edilenler!
İstanbul'da 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
571 hakemin 371'inde bahis hesabı var, 152'si aktif oynuyor!
İşsizlik rakamları açıklandı
Beyanname vermeyen 2 bin 335 mükellef tek tek belirlendi
Arsalarına sahte eser gömdüler, 'uydu görüntüsü' ile kandırdılar!
Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı
Vatan Partisi’nden ilk değerlendirme
Çok Okunanlar
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı: Karadeniz rahat, asıl tehlikeli bölge İncil'de bile yazıyor! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı: Karadeniz rahat, asıl tehlikeli bölge İncil'de bile yazıyor!
Güllü'nün kızı hakkında kan donduran suç duyurusu Güllü'nün kızı hakkında kan donduran suç duyurusu
Dolar vurdu, altın düştü! Dolar vurdu, altın düştü!
İşte 500 bin konutluk 'Yüzyılın Projesi'nde tüm merak edilenler! İşte 500 bin konutluk 'Yüzyılın Projesi'nde tüm merak edilenler!
Kısa vadede servet kazandıran mevduatlar! Kısa vadede servet kazandıran mevduatlar!