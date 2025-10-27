Ankara'da kadına yaya geçidinde darp! Sürücü için istenen ceza belli oldu

Olay, 9 Eylül'de Çankaya ilçesi Strazburg Caddesi Sezenler Sokak'ta meydana geldi. S.Ç., yeşil ışık yandığında yaya çizgisinden yolun karşısına geçmeye çalışırken, Atanur Aşatır yayanın geçtiğini görmesine rağmen yavaşlamayarak aracını sürmeye devam etti. Yaşanan duruma tepki gösteren S.Ç., trafik kurallarına uymadan geçtiği için sanık Aşatır'a çıkıştı. Araç içerisinden küfrederek inen Aşatır, S.Ç.'ye vurarak onu yere düşürdü.

OMZUNDA KIRIK MEYDANA GELDİ

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan S.Ç.'nin omzunda kırık meydana geldiği tespit edildi. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan Aşatır, çıkarıldığı nöbbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin trafik lambalı ve yaya çizgisi bulunan yolda trafik kurallarına uymadan ve yaya çizgisinden, yayanın geçtiğini görmesine rağmen geçişini beklemeden kullandığı aracın hızını yavaşlatmadan yoluna devam ettiği belirlenmiştir. Bu sırada kendisine tepki gösteren ve yolun karşısına geçmek için yeşil ışık yandığında yola girip yürüyen kadın müştekiye küfür ederek 'alenen hakaret' suçunu ve kullandığı aracı durdurup araçtan indikten sonra müştekiye vurarak 'kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

8 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede sanık hakkında, "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından toplamda 8 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.