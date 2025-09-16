Ankara’da safra ameliyatı faciası: 23 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Polatlı ilçesinde yaşayan kreş öğretmeni Kevser Çuhadar, rahatsızlığı nedeniyle Özel Polatlı Can Hastanesinde safra kesesi ameliyatı olmak için başvurdu. İddialara göre ameliyat esnasında doktor, Çuhadar’ın bağırsağını yanlışlıkla kesti. Durumu sakladığı öne sürülen doktorun kasıtlı ihmallere başvurduğu aile tarafından iddia edildi. Henüz 1 yıllık evli olan genç kadının ölümü sonrası geride 2 aylık bebeği kaldığı öğrenildi.

ANNEDEN ŞOKE EDEN İDDİALAR: “SONRADAN BEN BAĞIRSAĞI DELMİŞİM DEDİ”

Çuhadar’ın annesi Durhanim Çetinkaya, kızının ameliyat sonrası yaşadığı süreç hakkında şunları söyledi:

“Ameliyat oldu ama doktor bağırsağını kesmiş, bize söylemedi. Kızım ilk günü çok kötüydü. Doktora dedim, kızım iyi değil, gayet iyi dedi. Tansiyonu düştü, ikiye düştü. Doktor geldi, bir ultrason isteyelim dedi. Sonradan ‘ben bağırsağı delmişim’ dedi. İkinci ameliyattan 3 saat sonra çıktı.”

DOKTORUN SÖZLERİ AİLEYİ ŞOKE ETTİ

Durhanim Çetinkaya, gece saat 03.00’te kızının tansiyonu düştüğünde hemşirelerin doktoru çağırdığını belirterek, doktorun “Allah rahmet etsin deriz” dediğini iddia etti. Aile, doktorun bilerek ambulansı aradığını ve kızının yolda öleceğini hesap ettiğini öne sürdü.

2 AYLIK BEBEK GERİDE KALDI

Durhanim Çetinkaya, ambulansın bozulması sayesinde kızının başka bir hastaneye götürüldüğünü ve burada kalbinin durduğunu ifade etti. Otopsi yapılmış olup, adli tıp sonuçları bekleniyor.

HASTANEDEKİ İHMALLER VE ÖNCEKİ VAKALAR

Çuhadar’ın babası Fatih Çetinkaya ise hastanede yoğun bakım ve oksijen tüpü eksikliği olduğunu, kan ihtiyacının karşılanamadığını ve hastanenin daha önce de skandal olaylarla gündeme geldiğini belirtti:

“Burada bir hata var ve herkes susmuş. 8 yaşındaki bir çocuk diş tedavisi sırasında yüksek doz narkoz yüzünden hayatını kaybetmiş.”

AİLE HASTANE HAKKINDA HUKUKİ İŞLEM BAŞLATACAK

Çuhadar ailesi, yaşanan ihmal ve ihmaller zinciri nedeniyle hastane ve doktor hakkında hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.