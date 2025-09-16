Sanayi sitesinde yangın çıktı, bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi

Başakşehir İkitelli’de bulunan bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Olayın ardından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek yangına müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmezken, bölgedeki çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Vatandaşlar ve çevredeki işletmelerin güvenliği için ekipler bölgedeki önlemleri artırdı.