Ankara’da yarın bu yollara dikkat: Trafik kısıtlamaları başlıyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yol kapanışları bu gece saat 23.00’te başlayacak ve yarın sabah 10.00’da başlayacak etkinlik sona erene kadar devam edecek.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Caddesi’nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasındaki bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Ayrıca, Tren Garı Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyantın üst geçit hariç tüm yolları, Ulaştırma Kavşağı’ndan Tren Garı Kavşağı’na bağlanan yollar ve diğer bağlantı yollarında da trafik akışı durdurulacak.

Gerekli görülmesi durumunda, Hipodrom Caddesi’nin belirli bölümleri ile Kazım Karabekir Caddesi arasındaki yollar da trafiğe kapatılabilecek.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bu yolları kullanacak sürücülerden alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.