Ankara'da zehir tacirlerine büyük darbe! 85 kişi gözaltına alındı

Başkent Ankara'da zehir tacirlerine yönelik önemli bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 85 kişi yakalanırken yaklaşık 39 kilogram uyuşturucu madde ve 4 bin 693 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara'da zehir tacirlerine büyük darbe! 85 kişi gözaltına alındı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Başkent Ankara'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "narkogüç" operasyonları kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.

Ekipler çalışmalarının ardından kent genelinde uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için 32 ayrı adrese operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 19 kilo 393 gram esrar, 4 kilo 300 gram skunk, 3 kilo 3 gram kokain, 2 kilo 300 gram afyon sakızı, 1445 sentetik ecza, 2 kilo 134 gram bonzai, 7 kilo 679 gram metamfetamin, 842 ekstazi, 2 bin 406 captagon, 7 tabanca, 62 tabanca fişeği, 9 hassas terazi ve 138 bin 628 lira ele geçirildi.

"Uyuşturucu ticareti yapma ve satın alma" suçu kapsamında 85 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 58 şüpheli tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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