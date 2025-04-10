Ankara’daki Çayırhan maden ocağında patlama: 14 madenci yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan mahallesinde bulunan bir maden ocağında patlama meydana geldi. Patlamada, biri ağır, biri orta olmak üzere toplamda 14 işçi yaralandı.

Ekrem Demir Ekrem Demir
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Yaralı işçilerden durumu ağır ve orta derecede olan iki madenci hastaneye kaldırılarak ameliyat edildi. İki işçinin yoğun bakımda tedaviye alındığı bildirildi.

Patlamanın, gece saat 1:30 civarında, gaz sıkışması sonucu gerçekleştiği açıklandı. Olayla ilgili Ankara Valiliği, adli ve idari tahkikat başlatıldığını duyurdu.

Çayırhan Termik Santrali ve Linyit Maden İşletmesi, Türkiye’nin 32. büyük tesisi olarak biliniyor. Mart ayında, işletmenin değeri 20 milyar liraya satıldı, ancak satış fiyatı değerinin sekizde biri kadar oldu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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