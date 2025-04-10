Rus ve Amerikalı Heyetler İstanbul’da diplomatik görüşme gerçekleştirdi

İstanbul, Rusya ve Amerika arasında kritik bir diplomatik görüşmeye ev sahipliği yaptı. Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda bir araya gelen Rus ve Amerikalı heyetler, yaklaşık 5 buçuk saat süren toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için atılacak adımları tartıştı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Rus ve Amerikalı Heyetler İstanbul’da diplomatik görüşme gerçekleştirdi
Yayınlanma:

Toplantı, 9:45’te başladı ve 15:35’te sona erdi. Bu görüşme, 27 Şubat’ta Arnavutköy’deki ABD Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleşen ilk görüşmenin ardından yapıldı. Taraflar, bugünkü görüşmede de diplomatik temsilciliklerin durumunu ele alarak çözüm arayışlarına odaklandılar.

Toplantıda, özellikle şu başlıklar ön plana çıktı:

Diplomatik misyonlara bankacılık hizmetleri sunulması,
Rus diplomatik mülklerinin iadesi,
Diplomatik personele vize verilmesi ve seyahat kolaylığı sağlanması,
Rusya ve ABD arasında direkt uçuşların başlatılması.
İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı bu görüşmede, Ukrayna konusu gündeme gelmedi.

Trafik polisleri bu tarihten itibaren torpido gözlerini de kontrol edecek!Trafik polisleri bu tarihten itibaren torpido gözlerini de kontrol edecek!Dünya
İmamoğlu protestoları sonrası tutuklanan 102 kişi tahliye edildiİmamoğlu protestoları sonrası tutuklanan 102 kişi tahliye edildiGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

rusya abd
Günün Manşetleri
İmamoğlu protestoları sonrası tutuklanan 102 kişi tahliye edildi
Gençken benim kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'ti
Ankara’daki Çayırhan maden ocağında patlama 14 madenci yaralı
Erdoğan, İmralı Heyetiyle Beştepe’de görüştü
Hatay’da metal işçileri 10 aydır grevde
ABD ile Çin arasında ticaret savaşı yükseliyor
2025 başından bu yana 555 terörist etkisiz hale getirildi
Orhan Gencebay’a dev görev
Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
10 Nisan’da 19 ile lapa lapa kar geliyor
Çok Okunanlar
11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! 11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu!
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 11 Nisan elektrik kesintileri Elektrik kesintisi saatler sürecek: 11 Nisan elektrik kesintileri
Mevduat faizlerinde yeni zirve! Mevduat faizlerinde yeni zirve!
Benzin fiyatlarında sert düşüş! Benzin fiyatlarında sert düşüş!