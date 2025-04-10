Rus ve Amerikalı Heyetler İstanbul’da diplomatik görüşme gerçekleştirdi

Toplantı, 9:45’te başladı ve 15:35’te sona erdi. Bu görüşme, 27 Şubat’ta Arnavutköy’deki ABD Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleşen ilk görüşmenin ardından yapıldı. Taraflar, bugünkü görüşmede de diplomatik temsilciliklerin durumunu ele alarak çözüm arayışlarına odaklandılar.

Toplantıda, özellikle şu başlıklar ön plana çıktı:

Diplomatik misyonlara bankacılık hizmetleri sunulması,

Rus diplomatik mülklerinin iadesi,

Diplomatik personele vize verilmesi ve seyahat kolaylığı sağlanması,

Rusya ve ABD arasında direkt uçuşların başlatılması.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı bu görüşmede, Ukrayna konusu gündeme gelmedi.