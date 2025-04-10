Rus ve Amerikalı Heyetler İstanbul’da diplomatik görüşme gerçekleştirdi
İstanbul, Rusya ve Amerika arasında kritik bir diplomatik görüşmeye ev sahipliği yaptı. Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda bir araya gelen Rus ve Amerikalı heyetler, yaklaşık 5 buçuk saat süren toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için atılacak adımları tartıştı.
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Toplantı, 9:45’te başladı ve 15:35’te sona erdi. Bu görüşme, 27 Şubat’ta Arnavutköy’deki ABD Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleşen ilk görüşmenin ardından yapıldı. Taraflar, bugünkü görüşmede de diplomatik temsilciliklerin durumunu ele alarak çözüm arayışlarına odaklandılar.
Toplantıda, özellikle şu başlıklar ön plana çıktı:
Diplomatik misyonlara bankacılık hizmetleri sunulması,
Rus diplomatik mülklerinin iadesi,
Diplomatik personele vize verilmesi ve seyahat kolaylığı sağlanması,
Rusya ve ABD arasında direkt uçuşların başlatılması.
İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı bu görüşmede, Ukrayna konusu gündeme gelmedi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi