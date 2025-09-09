Anne isyan etti: Engelli oğluna vuran adamı kahvede dakikalarca darp etti

Olay, Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.E.İ’ye ait 8 dönümlük tarım arazisini uzun yıllardır işleyen O.P., 20 yıldır kira bedelini ödemedi.

Mahallede karşılaşan taraflardan O.P., anne E.İ.’ye “Ben tarlaları ekeceğim” diyerek küfürler etti. Bu sırada anne E.İ.’nin yüzde 95 engelli, ağır otizmli 5 yaşındaki oğlu M.İ.’ye saldırarak kulaklarından tutup yüzüne tokat attı.

Darbedilen küçük çocuk sinir krizi geçirirken, olay mahallede büyük tepkiye yol açtı.

ANNE ÖFKESİNE HAKİM OLAMADI

Çocuğunun darbedilmesine öfkelenen anne E.İ., durumu işten dönen eşine anlattı. Çift daha sonra O.P.’nin bulunduğu kıraathaneye gitti. Burada kendine hakim olamayan anne, O.P.’ye saldırarak darbetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, annenin adamın yakasına sarılarak uzun süre darbettiği görüldü. Olayın ardından taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

“DAYANAMADIM SALDIRDIM”

Olayı anlatan anne E.İ., şu ifadeleri kullandı:

"Eşimin babaannesinden kalan tarlalarımız vardı. Bu adamla icar konusunda anlaşamıyorduk. Bizim 36 senedir hiçbir icar paramızı vermedi. Biz de icar parası istediğimiz için adamla ters düştük. Biz, '36 senedir ekmişsin. Eğer bu sene de ekersen icar parasını getir' dedik. Adam tekrar tarlayı ekti ama parasını getirmedi. 'En azından tarlalarımızı boşalt' dedik. Onu da yapmadılar. Kaymaz Mahallesi'nde köşedeki evimden dönerken, o arada adam lüks arabasıyla gelip önümüzü kesti. 'Ben tarlaları ekeceğim' dedi, sonra bana küfürler etmeye başladı. Ağza alınmayacak sözler söyleri, hakaret etti. Ayıp olduğunu söyledim, ondan sonra arabadan inip oğlumun kulaklarından tuttu ve yüzüne tokat vurdu. Ağır otizmli olan çocuğum, bu olayın ardından sinir krizleri geçirmeye başladı. Hemen eşimi arabayla aldım, eve getirdim. Çok zoruma gitti. Bana hakaret edilmesini geçtim ama çocuğuma yapılan şey çok zoruma gitti. Kıraathanenin önüne motosikletle gittim. Eşime, beni götürmesini söyledim ama o kavgaya karışmadı. 'Şu oğluna bak' diyerek hem bana, hem de oğluma tekrar hakaret etti. Ben de dayanamadım saldırdım. O da bize saldırdı. Davalarımız açıldı. Sorunu varsa bizle halledebilirdi. Annesini, karısını veya kızını gönderip benimle halledebilirdi. Kendi sorunu varsa eşimle halledebilirdi. Büyükler dururken neden çocuğa saldırdı?"

Olay sırasında yanında olan baba A.E.İ. ise şunları söyledi:

"Bizim tarla meselemiz vardı. Tarlamızı boşaltmasını istiyoruz, boşaltmıyor. İcar paramızı istiyoruz, vermiyor. Biraz da bizi küçümsüyor. Birkaç defa kapılarına gittik, durumu izah ettik. Aynı zamanda akrabamız olur. Uzaktan halamızın oğlu olur. Her anne baba bunu yapardı. Affedersiniz, köpek bile yavrusunu altından çektiğin zaman saldırır. Çocuğumuz darbedildi, biz de gereken neyse onu yaptık. Şimdi mahkemeliğiz. Keşke oğlum böyle bir olay yaşamasaydı. Oğlum beceri eğitimi verilen 3 ayrı okula gidiyor, tuvaletine alıştırmıştık, ağır otizmli. Şimdi her şey tam tersine döndü"