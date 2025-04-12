Antalya Arkeoloji Müzesi yıkılıyor: Mühendislerden tepki var

Kültür ve Turizm Bakanlığı, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Antalya Arkeoloji Müzesi’nin yıkılmasına karar verdi. 1974 yılından bu yana hizmet veren müze binasının yıkım kararı kamuoyunda tartışmalara neden olurken, İnşaat Mühendisleri Odası karara tepki gösterdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Antalya Arkeoloji Müzesi yıkılıyor: Mühendislerden tepki var
Yayınlanma:

1960’lı yıllarda düzenlenen ulusal mimari yarışmayla projelendirilen ve birçok ödüle layık görülen yapı, uzun yıllar boyunca binlerce arkeolojik esere ev sahipliği yaptı. Kentin simge yapılarından biri haline gelen müzenin, mimari özellikleriyle Cumhuriyet dönemi izlerini taşıdığı vurgulanıyor.

Bakanlık, müzenin depreme dayanıklı olmadığını ve kapasitesinin dolduğunu gerekçe göstererek, yerine yarı açık ve yarı kapalı yeni bir müze yapılacağını duyurdu. Ancak İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, güçlendirme yöntemleriyle mevcut yapının korunabileceğini savundu.

“2020 yılında bir deprem performans analizi yapıldığı söyleniyor. Ancak bu çalışma kamuoyuyla paylaşılmadı. Detaylarını bilmiyoruz. Eğer bu yapı güçlendirilemeyecek kadar riskliyse, 5 yıldır neden hizmet vermeye devam ediyor?”
Müze için yaklaşık 2.5 milyar TL’lik bir yeni proje gündemde. İnşaat Mühendisleri Odası ise bu maliyetin yalnızca yüzde 40’ı ile mevcut yapının geleneksel ve yenilikçi yöntemlerle güçlendirilebileceğini belirtiyor.

“Bu yapı 1 milyar TL’ye rahatlıkla güçlendirilebilir. Yıkıp yeniden yapmak yerine, hem kent belleğini koruyarak hem de kaynakları daha verimli kullanarak hareket edilmeli.”
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, müzenin tarihî ve kültürel değerine dikkat çekerek, yapının yıkılmadan gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

“Cumhuriyet dönemi mimarisinin sayılı örneklerinden biri olan bu müzenin korunması çok önemli. Eğer böyle bir bütçemiz varsa, yeni müzeler farklı ilçelere kazandırılmalı. Antalya sadece deniz turizmiyle değil, kültürel mirasıyla da öne çıkarılmalı.”

Antalya kamuoyu, yıkım kararına ilişkin gerekçelerin şeffaf şekilde paylaşılmasını bekliyor.

Ev vaadiyle milyonluk vurgun! Müteahhit paraları topladı, ortadan kaybolduEv vaadiyle milyonluk vurgun! Müteahhit paraları topladı, ortadan kaybolduGündem
2024’te emekli olan işçi yeniden çalışırsa maaşı düşer mi? İşte merak edilen yanıt2024’te emekli olan işçi yeniden çalışırsa maaşı düşer mi? İşte merak edilen yanıtEkonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

antalya arkeoloji müzesi
Günün Manşetleri
İstanbul'da doğal gaz patlaması
Kapıkule'de rüşvet zinciri çöktü
Çin’den ABD'ye karşı ticaret hamlesi
Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki'den sendika çadırına saldırı
Sahte peynir markaları ifşa edildi
Tavukçulukta tehlike çanları
Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktI
Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacak
Ara karar açıklandı
23 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
Çok Okunanlar
Altında son durum Altında son durum
Benzin fiyatları yön değiştirdi Benzin fiyatları yön değiştirdi
2024’te emekli olan işçi yeniden çalışırsa maaşı düşer mi? 2024’te emekli olan işçi yeniden çalışırsa maaşı düşer mi?
Kapıkule'de rüşvet zinciri çöktü Kapıkule'de rüşvet zinciri çöktü
İtalya'da kırmızı bültenle aranıyordu İtalya'da kırmızı bültenle aranıyordu