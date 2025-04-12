Antalya Arkeoloji Müzesi yıkılıyor: Mühendislerden tepki var

1960’lı yıllarda düzenlenen ulusal mimari yarışmayla projelendirilen ve birçok ödüle layık görülen yapı, uzun yıllar boyunca binlerce arkeolojik esere ev sahipliği yaptı. Kentin simge yapılarından biri haline gelen müzenin, mimari özellikleriyle Cumhuriyet dönemi izlerini taşıdığı vurgulanıyor.

Bakanlık, müzenin depreme dayanıklı olmadığını ve kapasitesinin dolduğunu gerekçe göstererek, yerine yarı açık ve yarı kapalı yeni bir müze yapılacağını duyurdu. Ancak İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, güçlendirme yöntemleriyle mevcut yapının korunabileceğini savundu.

“2020 yılında bir deprem performans analizi yapıldığı söyleniyor. Ancak bu çalışma kamuoyuyla paylaşılmadı. Detaylarını bilmiyoruz. Eğer bu yapı güçlendirilemeyecek kadar riskliyse, 5 yıldır neden hizmet vermeye devam ediyor?”

Müze için yaklaşık 2.5 milyar TL’lik bir yeni proje gündemde. İnşaat Mühendisleri Odası ise bu maliyetin yalnızca yüzde 40’ı ile mevcut yapının geleneksel ve yenilikçi yöntemlerle güçlendirilebileceğini belirtiyor.

“Bu yapı 1 milyar TL’ye rahatlıkla güçlendirilebilir. Yıkıp yeniden yapmak yerine, hem kent belleğini koruyarak hem de kaynakları daha verimli kullanarak hareket edilmeli.”

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, müzenin tarihî ve kültürel değerine dikkat çekerek, yapının yıkılmadan gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

“Cumhuriyet dönemi mimarisinin sayılı örneklerinden biri olan bu müzenin korunması çok önemli. Eğer böyle bir bütçemiz varsa, yeni müzeler farklı ilçelere kazandırılmalı. Antalya sadece deniz turizmiyle değil, kültürel mirasıyla da öne çıkarılmalı.”

Antalya kamuoyu, yıkım kararına ilişkin gerekçelerin şeffaf şekilde paylaşılmasını bekliyor.