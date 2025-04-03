Antalya'da deprem: AFAD son depremleri listeledi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri anlık olarak duyurmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Antalya'da deprem: AFAD son depremleri listeledi
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Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" "Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" sorularına yanıt arıyor.

3 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen son depremler şu şekilde:

🔹 Saat 12:04 – Fthiotis, Yunanistan

Büyüklük: 3.8
Derinlik: 12.3 km
🔹 Saat 08:43 – Datça, Muğla

Büyüklük: 2.2
Derinlik: 7 km
🔹 Saat 03:13 – Tuşba, Van

Büyüklük: 2.2
Derinlik: 12 km
Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle farklı bölgelerde küçük ve orta ölçekli sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Güncel deprem verilerine AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

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