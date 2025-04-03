Antalya'da deprem: AFAD son depremleri listeledi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri anlık olarak duyurmaya devam ediyor.
Yayınlanma:
Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" "Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" sorularına yanıt arıyor.
3 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen son depremler şu şekilde:
🔹 Saat 12:04 – Fthiotis, Yunanistan
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 12.3 km
🔹 Saat 08:43 – Datça, Muğla
Büyüklük: 2.2
Derinlik: 7 km
🔹 Saat 03:13 – Tuşba, Van
Büyüklük: 2.2
Derinlik: 12 km
Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle farklı bölgelerde küçük ve orta ölçekli sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Güncel deprem verilerine AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz.