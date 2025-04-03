Antalya'da deprem: AFAD son depremleri listeledi

Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" "Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" sorularına yanıt arıyor.

3 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen son depremler şu şekilde:

🔹 Saat 12:04 – Fthiotis, Yunanistan

Büyüklük: 3.8

Derinlik: 12.3 km

🔹 Saat 08:43 – Datça, Muğla

Büyüklük: 2.2

Derinlik: 7 km

🔹 Saat 03:13 – Tuşba, Van

Büyüklük: 2.2

Derinlik: 12 km

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle farklı bölgelerde küçük ve orta ölçekli sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Güncel deprem verilerine AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

