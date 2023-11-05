Antalya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu
Antalya'da 11 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Antalya'nın Demre ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyon yapıldı.
Sülüklü Plajı'nda düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine Demre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Plaja yakın bölgedeki ormanlık alanda 11 düzensiz göçmeni yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından, 11 göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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