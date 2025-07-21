Antalya’da ırmağa düşen 15 yaşındaki Özgür’ün cansız bedenine ulaşıldı
Serik ilçesinde ailesiyle pikniğe giden 15 yaşındaki Özgür Yıldırım, topunu yakalamak isterken ırmağa düşüp akıntıya kapılmıştı. Üç gün süren arama çalışmalarının ardından acı haber geldi.
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Antalya’nın Serik ilçesi Bucak Mahallesi’nde yer alan Şahin Tepesi’ne ailesiyle pikniğe giden 15 yaşındaki Özgür Yıldırım, kaçan topunu yakalamaya çalışırken Köprüçay Irmağı’na düşmüştü. Olayın ardından suya kapılan çocuk için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.
İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin koordinasyonunda, itfaiye, AFAD, polis, sağlık ve İHH ekipleri sabahın erken saatlerinde çalışmalarını yeniden başlattı. Yoğun çabalar sonucu, Özgür’ün cansız bedeni, kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta ırmakta bulundu.
Dalgıçlar, Özgür Yıldırım’ın cesedini ırmaktan sudan karaya çıkardı. Ailesi ve yakınları, gelen acı haberle gözyaşlarına boğuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı