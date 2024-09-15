Antalya'da korkunç kaza: Biri bebek üç can kaybı!

Antalya’da meydana gelen kazada, bir otomobil su tankerine çarptı; biri bebek üç kişi yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Antalya'da korkunç kaza: Biri bebek üç can kaybı!
Yayınlanma:

Gece Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halindeki Ahmet Özkan Durak yönetimindeki araç, yol kenarında ağaçları sulayan su tankerine arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık görevlileri, şoför Ahmet Özkan Durak ile araçta bulunan Münise Durak ve sekiz aylık bebekleri Gökçe Durak'ın hayatlarını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ailenin, Kütahya’daki bir düğüne katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Sabotajcılar Suriye'ye teslim edildi! MİT'ten Suriye normalleşmesini bozmak isteyenlere operasyonSabotajcılar Suriye'ye teslim edildi! MİT'ten Suriye normalleşmesini bozmak isteyenlere operasyonGündem
trafik kazası ölümlü kaza
Günün Manşetleri
Aileler LGBT propagandasına karşı yürüyor
Narin cinayetinde yeni gelişme
Sakarya'da şiddetli patlama
3 terörist etkisiz hale getirildi
Narin cinayetinde tutuklanan R.A'nın ifadesi ortaya çıktı
Ali Erbaş, Kelime-i Şehadet'i kestirmeden mi okudu?
İstanbul'da feci kaza
475 bin 427 sürücüye işlem yapıldı
Erdoğan'dan Narin cinayetiyle ilgili açıklama
Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5 golle geçti
Çok Okunanlar
9 saatlik elektrik kesintisine hazır olun 9 saatlik elektrik kesintisine hazır olun
Narin cinayetinde tutuklanan R.A'nın ifadesi ortaya çıktı Narin cinayetinde tutuklanan R.A'nın ifadesi ortaya çıktı
Narin cinayetinde yeni gelişme Narin cinayetinde yeni gelişme
İstanbul'da feci kaza İstanbul'da feci kaza
Sakarya'da şiddetli patlama Sakarya'da şiddetli patlama