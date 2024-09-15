Antalya'da korkunç kaza: Biri bebek üç can kaybı!

Gece Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halindeki Ahmet Özkan Durak yönetimindeki araç, yol kenarında ağaçları sulayan su tankerine arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık görevlileri, şoför Ahmet Özkan Durak ile araçta bulunan Münise Durak ve sekiz aylık bebekleri Gökçe Durak'ın hayatlarını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ailenin, Kütahya’daki bir düğüne katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.