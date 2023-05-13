Antalya'da mayıs ayında kar kalınlığı 2 metreyi buldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gündoğmuş ve Akseki yaylalarında yer yer 2 metreyi bulan kar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Antalya'da mayıs ayında kar kalınlığı 2 metreyi buldu
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, iş makineleriyle yollarda çalışma yaptı.

Yoğun karla mücadele çalışmaları sonucu grup yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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