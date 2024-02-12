Antalya'da sahilde bir ceset daha bulundu

Son dönemlerde Antalya'da sahile vuran cesetlere bir yenisi daha eklendi. Kıyıya yaklaşık 2 metre uzaklıkta bulunan erkek cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya'da sahilde bir ceset daha bulundu
Son Güncelleme:

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki sahilde erkek cesedi bulundu. Bölgede çalışma yapan işçiler, kıyıya yaklaşık 2 metre uzaklıkta hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen sahil güvenlik, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından kıyıya çıkarılan bu kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Üst tarafında kıyafet bulunmayan, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 25-30 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

4 terörist etkisiz hale getirildi! Fırat Kalkanı bölgesinde operasyon4 terörist etkisiz hale getirildi! Fırat Kalkanı bölgesinde operasyonGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# antalya # konyaaltı # ceset
Çok Okunanlar
Mor soğanı kaynatıp içenler bu faydasına inanamıyor!
Mor soğanı kaynatıp içenler bu faydasına inanamıyor!
Yoğurdun içinde biraz atmanız yetiyor! İltihap ve ödem vücuttan söküp atıyor!
Yoğurdun içinde biraz atmanız yetiyor! İltihap ve ödem vücuttan söküp atıyor!
450 FETÖ iltisaklı yargı mensubu göreve iade edildi
450 FETÖ iltisaklı yargı mensubu göreve iade edildi
Kahvaltıyı atlayanlara kötü haber! Asla es geçmeyin!
Kahvaltıyı atlayanlara kötü haber! Asla es geçmeyin!
Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü'ne silahlı saldırı
Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü'ne silahlı saldırı
Öne Çıkanlar Rusya’nın Küresel Gücü Nasıl Artıyor? | Stratejik Akıl Rusya’nın Küresel Gücü Nasıl Artıyor? | Stratejik Akıl Mor soğanı kaynatıp içenler bu faydasına inanamıyor! Mor soğanı kaynatıp içenler bu faydasına inanamıyor!