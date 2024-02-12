Antalya'da sahilde bir ceset daha bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki sahilde erkek cesedi bulundu. Bölgede çalışma yapan işçiler, kıyıya yaklaşık 2 metre uzaklıkta hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen sahil güvenlik, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından kıyıya çıkarılan bu kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Üst tarafında kıyafet bulunmayan, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 25-30 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.