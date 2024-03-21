Antalya'da tekne alev aldı: 1 kişi yaralandı

Antalya Valiliği'nden Alanya'daki tekne yangınına ilişkin açıklama yapıldı. Olayda 1 kişinin yaralandığı, adı açıklanmayan vatandaşın hastanede tedaviye alındığı duyuruldu.

Antalya'da tekne alev aldı: 1 kişi yaralandı
Editör: Yağmur Biçen
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Antalya Valiliği'nden Alanya'daki tekne yangınına ilişkin açıklama yapıldı. Olayda 1 kişinin yaralandığı, adı açıklanmayan vatandaşın hastanede tedaviye alındığı duyuruldu.

Açıklamada, "21 Mart 2024 tarihinde sabah saatlerinde Alanya Limanı içerisinde bulunan BABA-A ve ADMİRAL BLACK isimli gezi teknelerinde çıkan yangına karadan itfaiye ekipleri ile denizden Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı bağlısı 3 yüzer unsur tarafından çevre emniyeti alınarak müdahale edilmiştir. Olay esnasında BABA-A isimli teknede bulunan 1 vatandaş yaralanmış ve Özel Alanya Yaşam Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Teknelerde çıkan yangına ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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