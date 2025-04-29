Antalya’da turist midibüsü devrildi: 19 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, içinde Rus turistlerin bulunduğu bir tur midibüsü devrildi.

Kazanın, Yörük Mustafa Bey Bulvarı üzerinde, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Araç, yol kenarında bulunan bir muz serasının yanına yan şekilde devrildi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler hızla müdahalede bulunarak yaralıları araçtan çıkardı.

Midibüste bulunan 25 Rus uyruklu turistten 18’i ile araç sürücüsü yaralandı. Toplam 19 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada devrilen 07 AVN 799 plakalı midibüsün, Antalya Havalimanı'ndan Rus turistleri alarak turistik bölgelere doğru yola çıktığı öğrenildi.