Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleriyle coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işareti olarak sayılıyor. Bölgenin, yörenin kültürel, doğal değerini koruyan Antalya'nın coğrafi işaretli ürünleri ürünleri ise aşağıdaki gibidir.

Antalya'nın Coğrafi İşaretli Ürünleri

Antalya'nın Coğrafi İşaretli Ürünleri

Alanya Avokadosu

Alanya Gülüklü (Hülüklü) Çorba

Alanya Yenidünyası

Antalya Bergamot Kabuğu Reçeli

Antalya Serpme Böreği

Antalya Tavşan Yüreği Zeytini

Antalya Paça Çorbası

Alanya Muzu

Antalya Piyazı

Antalya Turunç Kabuğu Reçeli

Döşemealtı El Halısı

Finike Portakalı

Antalya Kabak Tatlısı

Gazipaşa Çekirdeksiz Narı

Korkuteli Karyağdı Armudu

Manavgat Altın Susamı