Antalya'nın Coğrafi İşaretli Ürünleri
Antalya'nın kültürel ve doğal değeri olan coğrafi işaretli ürünleri Antalyalılar tarafından ilgi görüyor. Bakın Antalya'nın coğrafi işaretli ürünleri nelermiş...
Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleriyle coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işareti olarak sayılıyor. Bölgenin, yörenin kültürel, doğal değerini koruyan Antalya'nın coğrafi işaretli ürünleri ürünleri ise aşağıdaki gibidir.
Antalya'nın Coğrafi İşaretli Ürünleri
Alanya Avokadosu
Alanya Gülüklü (Hülüklü) Çorba
Alanya Yenidünyası
Antalya Bergamot Kabuğu Reçeli
Antalya Serpme Böreği
Antalya Tavşan Yüreği Zeytini
Antalya Paça Çorbası
Alanya Muzu
Antalya Piyazı
Antalya Turunç Kabuğu Reçeli
Döşemealtı El Halısı
Finike Portakalı
Antalya Kabak Tatlısı
Gazipaşa Çekirdeksiz Narı
Korkuteli Karyağdı Armudu
Manavgat Altın Susamı